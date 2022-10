Všetci vodiči sa zbláznili? Muž zrazil na priechode dvoch chodcov: Jeden je v kritickom stave

Štyridsaťročný vodič osobného motorového vozidla Škoda zrazil v sobotu (15. 10.) večer na priechode pre chodcov v Liptovskom Mikuláši dvoch chodcov. Informovala o tom žilinská krajská policajná hovorkyňa Gabriela Kremeňová.

"Vodič viedol osobné motorové vozidlo po ceste prvej triedy č. 18 v meste Liptovský Mikuláš v smere na Ružomberok. Následne došlo z doposiaľ presne nezistených príčin k stretu osobného motorového vozidla s dvoma chodcami, ktorí prechádzali po riadne vyznačenom priechode pre chodcov. Alkohol u vodiča dychovou skúškou zistený nebol. Ďalšie okolnosti a príčiny vzniku dopravnej nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania," uviedla Kremeňová.

Ako TASR informovala hovorkyňa Operačného strediska Záchrannej zdravotnej služby Alena Krčová, záchranári na mieste pomohli dvom osobám so stredne ťažkými až ťažkými zraneniami. Jednu osobu museli vzhľadom na vážne zranenia uviesť do umelého spánku a v kritickom stave transportovať do nemocnice. "Tretia účastníčka nehody mala reakciu na stres a ošetrili ju na mieste," doplnila Krčová.