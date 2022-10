Gröhling kritizuje návrh štátneho rozpočtu: Tvrdí, že nepočíta s rozvojom školstva!

Návrh štátneho rozpočtu okrem navýšenia základných platov zamestnancov škôl podľa opozičného poslanca a exministra školstva Branislava Gröhlinga neobsahuje žiadne financie na rozvoj školstva.

Ako ďalej konštatuje v tlačovej správe, rozpočet nepočíta s prostriedkami na nové učebnice, renováciu a vybavenie škôl, energie či asistentov. „Každý rodič dobre pozná platenie za učebnice a vie, že žiaci potrebujú moderné a aktuálne učebnice. Okrem financií na učebnice by rozpočet školstva potreboval financie na vybavenie škôl, rezervu na vyššie ceny energií a financie na viac asistentov," povedal Gröhling s tým, že nič z tohto v rozpočte nie je.

Exminister tiež upozornil, že je nutné zvýšiť príspevok na žiaka - takzvaný normatív, z ktorého by si školy mali zafinancovať nové vybavenie a renováciu priestorov. Ako jeden z veľkých nedostatkov rozpočtu označuje aj to, že financie na asistentov učiteľa neboli navýšené. „Dlhodobo sme o tieto zdroje žiadali a mrzí ma, že ani po odchode SaS a nominovaní ministra školstva stranou OĽaNO nevie vláda prekročiť svoj tieň a uvedomiť si, aké sú priority štátu. Tými by mali byť školstvo a zdravotníctvo," dodal Gröhling.