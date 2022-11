Na dokonalé zábery musí čakať celé hodiny: Fotograf Martin Greguš si splnil sen! 33 dní s...

Foto

Mladý fotograf, rodák z Bratislavy Martin Greguš (26) už od detstva miloval fotenie prírody. Ako trinásťročný vyhral v prestížnej britskej súťaži so záberom žeriava upravujúceho si perie. V uplynulých rokoch ho však mimoriadne oslovili arktické obry, za ktorými sa každý rok vyberá do divočiny. Keď sa pred dvoma rokmi vydal na sever Kanady do Hudsonského zálivu, mal len jeden cieľ: nafotiť ľadové medvede inak ako ostatní.