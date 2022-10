Šokujúce vyvrcholenie rozhodovania: Sudca Marek Filo čelí vyhrážkam! Po prepustení Dědečka chodí s ochrankou

Sudca Okresného súdu Bratislava I Marek Filo rozhodoval o väzbe pre vysokého funkcionára deaflympijského výboru Dušana Dědečka (60) pár dní po nehode, pri ktorej zomrelo päť ľudí. Dědeček odchádzal zo súdu ako voľný muž, no s obvinením na krku. Sudcove kroky boli následne podrobené polemike. Teraz vychádza najavo, že pre vyhrážky musel sudca Filo dostať ochranku.

Filo rozhodol, že prokurátorove požiadavky na väzbu pre Dědečka neboli dostatočné. Pochyboval o tom, že by pokračoval na slobode v obdobnej trestnej činnosti, a to napriek tomu, že za uplynulých 11 rokov spáchal funkcionár 16 dopravných priestupkov.

„Ani 16 záznamov v evidenčnej karte vodiča s poukazom na ich charakter, závažnosť a dobu, za ktorú mu boli ukladané, nepredstavujú tú konkrétnu skutočnosť, ktorá by reálne odôvodnila hrozbu, že obvinený v prípade prepustenia na slobodu bude v trestnej činnosti pokračovať,“ písalo sa v uznesení z rozhodnutia. Dědeček tak bol týždeň na slobode a čakal na krajský súd. Ten v piatok napokon rozhodol, že uznáva preventívnu väzbu, keďže podľa sudkyne môže hroziť pokračovanie trestnej činnosti, no nie útek. Pre senát bolo pri rozhodnutí dôležitým faktorom to, ako nezodpovedne sa v osudný deň v nedeľu 2. októbra Dědeček správal.