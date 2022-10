Dámy toto by ste nemali podceňovať: Samovyšetrenie prsníkov vás môže zachrániť!

Pravidelné samovyšetrenie prsníkov v spojení so sonografiou v období od 20 do 40 rokov a mamografiou každé dva roky vo veku medzi 40 až 69 rokov, ako aj účasť na skríningu umožňujú odhaliť rakovinu prsníka včas. Upozornila na to Stanislava Bošiaková z Onkoinfo. sk pri príležitosti sobotného Medzinárodného dňa pre zdravé prsia.

"Včasná diagnostika znamená šancu na menej invazívnu liečbu a v prípade prognosticky priaznivých nádorov aj na dobrú prognózu dlhodobého prežívania," uviedla Bošiaková. K základným pilierom prevencie patrí aj zdravý životný štýl, ktorý zahŕňa napríklad pravidelný pohyb, obmedzenie alkoholických a sladených nápojov, racionálnu výživu s obmedzením živočíšnych tukov, červených druhov mäsa, dostatok ovocia, zeleniny a vlákniny. Prvé štátne nájomné byty by mohli odovzdať už koncom roka 2023: Investori prejavili veľký záujem Karcinóm prsníka postihuje najmä ženy vo veku nad 50 rokov, čoraz viac sa však presúva do mladších vekových kategórií. Približne jednu z piatich žien zastihne rakovina prsníka vo veku mladšom ako 50 rokov. Ako upozornila Bošiaková, s diagnózou a liečbou sú spojené aj nezdravotné, najmä socioekonomické a psychické dosahy na ženu a jej rodinu. Pacientka po ukončení liečby vyžaduje dlhoročný poliečebný manažment. Zhruba u jednej tretiny pacientok prejde podľa Bošiakovej ochorenie po čase do pokročilého štádia. Približne u piatich percent žien je nádor diagnostikovaný v pokročilom štádiu s postihnutím vzdialených orgánov už v čase stanovenia prvej diagnózy. "Aj pacientky s pokročilým ochorením žijú medzi nami, mnohé pracujú, starajú sa o svoje rodiny. Spoločnosť im, žiaľ, venuje veľmi málo pozornosti," dodala.