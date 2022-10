Prečo vrah Juraj († 19) nakoniec spáchal samovraždu? Toto o jeho konaní tvrdí psychológ

Šokujúce zábery z miesta činu! Priemyselná kamera na Zámockej ulici v Bratislave zachytila moment, keď Juraj († 19) spustil neľútostnú paľbu na ničnetušiace obete.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Z videa, z ktorého tuhne krv v žilách, je zrejmé, že útočník nedržal zbraň v ruke prvýkrát. Ako sa k nej dostal a čo hovoria analýzy odborníkov o jeho taktike a správaní v osudný moment vraždiaceho besnenia?!

Schovaný vo výklenku vedľa baru Tepláreň čakal Juraj na vhodný okamih k útoku. Je zrejmé, že sa k streľbe odhodlával niekoľko desiatok minút. Okolo 19. hodiny nabral zrejme potrebnú guráž a začal neľútostne páliť na dvoch mužov sediacich na lavičke pred barom.

Z videa, ktoré má Nový Čas k dispozícii, vidno, že vypálil zo zásobníka 8 až 10 rán. Potom sa vrátil opäť do výklenku, kde manipuloval opäť s pištoľou. „Z videa nie je možné určiť, či prerušenie streľby bolo kvôli prebitiu alebo odstráneniu chyby vzniknutej počas streľby,“ vysvetľuje šéf Združenia vlastníkov strelných zbraní Ľudovít Miklánek. Potom sa strelec opäť vrátil na ulicu a svojim obetiam zasadil ešte ranu istoty. Od vystrelenia prvej rany až po zbabelý útek uplynulo 24 sekúnd.

Poznal otcov kód

Po streľbe sa rozbehol domov. Tam malo dôjsť k ostrej výmene názorov medzi ním a rodičmi. Tým mal povedať, čoho sa v predošlých minútach dopustil. „Mali vedomosť o tejto streľbe , ale túto skutočnosť neoznámili policajnému zboru, aj keď vedeli, že syn inklinuje k samovražde. Je mimoriadne závažné, že danú vec neoznámili,“ povedal špeciálny prokurátor Daniel Lipšic. To však nebolo všetko. Vražednú zbraň syn vymenil za inú, ktorú mal jeho otec tiež v legálnej držbe. „Juraj vedel kód do trezoru, ale aj to je jedna z vecí, ktorou sa zaoberáme,“ uviedol ďalej Lipšic.