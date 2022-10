Krajský súd vzal ožratého šoféra zo Zochovej za mreže: Prečo patrí Dědeček do väzby!

Nepomohlo mu ani ľutovanie svojich činov! Dušan Dědeček, ktorý 2. októbra na zastávke MHD Zochova v Bratislave zabil piatich mladých ľudí a ďalších 5 zranil, si nakoniec na verdikt počká vo väzbe.

V piatok o tom rozhodol Krajský súd v Bratislave, ktorý tak zrušil rozhodnutie Okresného súdu Bratislava I. Podľa súdu totiž hrozí, že by Dědeček vzhľadom na svoju minulosť a nezodpovedné správanie v osudný večer mohol pokračovať v trestnej činnosti. Dědeček prišiel na Krajský súd v Bratislave v teplákovej súprave a okuliaroch. Novinárom ešte pred začatím súdu povedal, že ho celá situácia veľmi mrzí.



„Myslím na to, čo som urobil, a je to pre mňa nočná mora. Strašne to ľutujem a veľmi ma mrzí, čo som spravil rodičom. Nemôžem asi nič povedať, čo by mi verili, ale verte mi, že ma to strašne mrzí a budem ich prosiť zvyšok života o odpustenie, aj keď odpustiť sa to nedá,“ vyhlásil na súdnom pojednávaní Dědeček. Sudkyňa krajského súdu sa stotožnila s tvrdením sudcu pre prípravné konanie, že pre Dědečka neexistuje dôvod útekovej väzby, čo umocňoval aj fakt, že dobrovoľne odovzdal svoj cestovný pas.

Súd tak nesúhlasil s tvrdením prokurátora, že kvôli jeho pokročilému veku (60 rokov) a vysokému trestu 20 - 25 rokov až doživotie by hrozil Dědečkov útek. To však neplatilo pre preventívnu väzbu, kde krajský súd skonštatoval, že by v prípade Dědečka mohlo hroziť pokračovanie v trestnej činnosti. Predsedníčka senátu krajského súdu zároveň zdôraznila, že vzatie do väzby nie je rozhodnutím o vine obvineného.

Nebol dosť presvedčivý

Pre senát bolo pri rozhodnutí dôležitým faktorom to, ako nezodpovedne sa v osudný deň v nedeľu 2. októbra Dědeček správal. Napriek tomu, že vedel, že večer musí ísť do práce do sídla Deaflympijskeho výboru Slovenska, už cez deň začal popíjať rum doma so svojím synom. Následne sa presunuli na adresu výboru, kde v popíjaní pokračovali.