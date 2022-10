Rodičia vedeli, že ich syn zabíjal, no neoznámili to: Desivé detaily o zákulisí útoku!

Vedenia polície, NAKA aj Špeciálnej prokuratúry prezradili, čo všetko sa odohrávalo počas hodín tragického stredajšieho večera a noci.

Šokujúco vyznievajú najmä informácie o tom, že vrah prišiel za rodičmi po poprave dvoch ľudí. Jeho príbuzní boli o streľbe informovaní, ale neoznámili ju polícii. Celá udalosť bola oznámená o 19.12 hod. a polícia tam dorazila do štyroch minút. Prípad je v súčasnosti kvalifikovaný ako obzvlášť závažný zločin nenávisti voči ľuďom inej sexuálnej orientácie.

Kompetentní tiež potvrdili, že strelec sa zrejme nepoznal so svojimi obeťami, a tak vraždil len preto, že nenávidel LGBTI komunitu. Nevylučujú ani, že čin prekvalifikujú na terorizmus, keďže motívom mohla byť destabilizácia celej spoločnosti. Vyplýva to aj z manifestu, ktorý útočník zverejnil.

Totožnosť páchateľa zistili s pomocou SIS tri a pol hodiny po skutku a následne zabezpečili objekty, kde mohol útočiť, čiže budovy, kde sa stretáva gej komunita a ľudia židovskej národnosti. Polícia pritom nemala vopred žiadne informácie o tom, že by inklinoval k násilnému extrémizmu. Otázky vyvoláva to, že útočníka našli až v ranných hodinách pomocou náhodnej osoby, ktorá ho objavila už mŕtveho.

Juraj pritom zdieľal statusy po svojom otrasnom čine na internete a písal si s desiatkami ľuďmi doslova v priamom prenose. „Nemyslím si, že doba, keď sme sa dostali k páchateľovi, bola nejaká dlhá. Boli sme blízko k tomu, aby sme ho zadržali. Zhruba 12 hodín a tú osobu by sme zadržali. Ak by sa to podarilo, tak by to bol mimoriadny úspech. Keď niekto spácha takýto skutok takto zamaskovaný, uniká spôsobom, ako unikal, nie je to jednoduché,“ vysvetľuje viceprezident Branko Kišš.