Strelec Juraj († 19) dokonca písal seminárku o terorizme, spolužiak: Toto robieval na hodinách!

Prečo si nikto nič nevšimol? Nadpriemerne inteligentný vrah Juraj Krajčík († 19), ktorý v stredu večer popravil dvoch nevinných ľudí, bol študentom Školy pre mimoriadne nadané deti a gymnázia na Skalickej ceste v Bratislave.

Viacerí psychológovia tvrdia, že práve škola si mala všimnúť náznaky jeho inklinovania k extrémizmu, pretože práve tam trávil najviac času. Vedenie školy sa bráni, že žiadne takéto prejavy nezaregistrovali.

Do školy pre nadané deti prestúpil Juraj v tercii zo súkromného gymnázia na Bajkalskej v Bratislave. Dôvodom bola šikana. Podľa zástupcu pre vzdelávanie Milana Bujňáka bol na školu pre mimoriadne nadané deti prijatý na základe diagnostikovaného nadania. „Od začiatku s ním pracovala naša školská psychologička a rodičom bolo následne odporučené, aby navštívili klinického psychológa, pretože v záznamoch bol uvedený úmysel o samovraždu,“ povedala riaditeľka Jolana Laznibatová.

So školou podľa nej komunikoval hlavne otec, matka celú situáciu znášala veľmi zle. Extrémistické prejavy Juraja popiera: „Bol to pekný a usmievavý chlapec a mal svoje správanie veľmi dobre pod kontrolou. Zrejme všetko robil doma, lebo zo školy sa určite na americký systém nenapojil,“ vysvetľuje riaditeľka. Zástupca pre výchovu a informatizáciu Jozef Doddy Cimra dodal, že škola má špeciálne zabezpečený server. „Servery sú kontrolované, takže to, čo robil, bolo zvonku. Odkedy k nám žiak prestúpil do tercie, nemal žiadny zápis, napomenutie a ani porušenie školského poriadku,“ uviedol Cimra.