Vrah plánoval útok aj na Židov! Wisterová, Szatmary a Traubner: Strach o vlastnú bezpečnosť?

Sú hrdí Židia! Aj oni sa však v živote stretli s nepochopením a narážkami zo strany verejnosti, ktoré ich dokázali raniť.

Práve humorista Szatmary sa mal v stredu, keď v Bratislave vyčíňal vrah, ktorého rukou vyhasli dva životy mladých mužov s opačnou orientáciou, nachádzať neďaleko Teplárne, kde s priateľmi zo židovskej komunity oslavovali sviatok. Komik tvrdí, že mali v ten deň obrovské šťastie.

Známy stand-up komik Michael Szatmary sa k židovskému pôvodu hrdo hlási. Ako hovorí, nie je sa za čo hanbiť, všetci sme si rovní a nenávisť musí ísť rozhodne bokom. Szatmaryho vražda homosexuálnych chlapcov zasiahla. On sám sa mal v čase masakra nachádzať neďaleko od dejiska tragédie. Mladý zabijak vyčíňal v hlavnom meste v stredu večer a podľa doterajších informácií útok pripravoval dlho. Z jeho zverejnených fotografií je zrejmé, že si miesta, kde by mohol zaútočiť, dopredu obhliadal. Všetko nasvedčuje tomu, že mal najskôr v pláne zaútočiť na židovské centrum v Starom Meste - Chabad house of Bratislava, kde by sa mala schádzať židovská komunita.

Na tomto mieste sa dokonca v ešte v auguste tohto roka fotil. Nie je teda vylúčené, že bolo jeho primárnym cieľom útoku práve toto miesto, čo spomenul nielen vo svojom internetovom príspevku, ale naznačil to aj v manifeste. Ten sa začínal slovami „za všetko môžu Židia“. V osudnú stredu tam však podľa našich informácií nikoho nenašiel a presunul sa k Teplárni. Aj preto komik Szatmary hovorí, že pri ňom v ten deň stála šťastena.

„Moja dcéra a ja sme mali šťastie. V čase streľby sme boli aj s členmi komunity a oslavovali židovský sviatok Sukot len pár stoviek metrov od Teplárne. Sviatok, ktorý oslavuje radosť zo života,“ povedal zronený humorista. „Som Žid, nie gej ani lesba. Svet nie je čierno-biely. Je farebný, dúhový, a preto je krásny. Nie sú to Židia ani LGBTI, ktorí ohrozujú Slovensko. Sú to všetci tí, ktorí doteraz nadávali, kričali, nenávideli, ľudia ako 19-ročný Krajčík. Alebo ľudia, ktorí čušia ako vši, keď vidia nespravodlivosť. Títo všetci legitimizujú zlo,“ uviedol zdvený Szatmary.