Juraj († 19) dlhodobo publikoval nenávistný obsah: Prečo nezachytili ani možný útok na premiéra?!

V auguste si prehliadal obydlie najvyššie postaveného muža v krajine!

Fotografia spred paneláka, v ktorom býva premiér Eduard Heger (46), deň predtým slová ako #heger, #test a #príprava. Aj tak vyzeral twitterový účet páchateľa útoku zo Zámockej. Na jeho konte sa vyskytovali aj mnohé príspevky typické pre krajne pravicových radikálov a plné obdivu k neonacistickým páchateľom. Ako je možné, že to nikto nezachytil?

Juraj sa pred Hegerovým panelákom odfotografoval už v polovici augusta, pričom už deň predtým písal o Hegerovi a o akejsi „príprave“. Sám vrah napísal po poprave dvoch mužov na sociálnej sieti 4chan, že plánoval mieriť vyššie. „Chcel som zastreliť premiéra, no nepošťastilo sa mi zastihnúť jeho prichádzajúce auto,“ uviedol po anglicky. Podľa manifestu chcel vraždiť aj ich rodiny s deťmi, ktoré nemajú ochranku.

Okrem toho bolo z jeho príspevkov jasné, že nemá v láske ľudí z LGBTI komunity, Židov a podlieha konšpiráciám a neonacistickým heslám. Krátko pred vraždou zverejnil manifest nenávisti, kde hovorí, ako chce postupovať pri likvidácii ľudí. Sociálne siete by mali podľa svojich vlastných pravidiel takéto príspevky mazať a ich autorov postihovať, v praxi je takéhoto slovného hnoja na internete toľko, že to nestíhajú a nerobia. Mladý extrémista mal svoj twitter až do dňa útoku zamknutý a nastavený ako súkromný, podľa expertov tak mali spravodajské či bezpečnostné služby len obmedzené možnosti, aby ho odhalili z tohto účtu. Konať však mohla práve sociálna sieť.