Ján prekvapil Natáliu na najvyššom vrchu Slovenska:  Romantické zábery z Gerlachu!

Prekvapenie vo výške 2 655 metrov nad morom! Ján (30) požiadal svoju životnú lásku Natáliu (26) o ruku na Gerlachovskom štíte.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Natália išla len preto, lebo Janovi kamaráti nemohli a na vrchole pri kríži zažila obrovské prekvapenie. Spoznali sa pred piatimi rokmi na diskotéke a Natália práve prechádzala ťažkým rozchodom. Z kamarátstva vznikla láska a pri spoločnej vášni, ku ktorej ju priviedol práve Janči, povedala svoje áno.

„Nápad vznikol, keď mi od toho cúvli kamaráti, ktorí mali možnosť ísť so mnou. Takže keď už bolo isté, že ma v tom Natália nenechá samého a pôjde so mnou len ona, som bol rozhodnutý, že by to mohol byť dobrý nápad, urobiť to práve na tomto mieste,“ prezradil, ako plánoval netradičnú žiadosť o ruku.

„Dlho som vedel, že to nechcem urobiť gýčovo. Chcel som, aby z toho mala zážitok, na ktorý nezabudne. Do poslednej chvíle som úplne nevedel a premýšľal, ako to tam spraviť, aby to bolo prekvapko, pretože hore pri samotnom kríži je priestor okolo vás tak na 1 x 1 meter. No odpútať jej pozornosť mi trochu pomohol aj náš vodca, za čo mu vďačím. Pri samotnej žiadosti som mal trochu stresy z odpovede, no potom som cítil, samozrejme, veľkú radosť,“ so smiechom prezrádza Janči.