Naď prezradil detaily rozpočtu: Kam pôjdu peniaze a kto si prilepší?

Vláda dnes schválila obranný rozpočet na rok 2023 na úrovni 2,01 percenta HDP, ktorý zahŕňa navýšenie platov pre vojakov a zodpovednú investíciu pre obranu našej krajiny a jej občanov. Informoval o tom Minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽaNO) na svojej sociálnej sieti.

„My presne vieme, kam efektívne investujeme. Roky zanedbávaná modernizácia a infraštruktúra potrebuje naďalej značné financovanie, preto do tejto oblasti pôjde okolo 30 percent rozpočtu. Keď som pred dvoma rokmi nastúpil ako minister a začal navštevovať útvary po Slovensku, niektoré nemali funkčné ani sociálne zariadenia. Na niektorých vojakov doslova padala omietka z plafóna. Roboty je stále kopec, ale samotní vojaci mi píšu, ako viditeľné sú pozitívne zmeny od roku 2020," uviedol Naď.

Minister obrany sa vyjadril, že veľká časť financií pôjde aj na personál. Je to dobrá správa pre vojakov, pretože sa podarilo vyrokovať zvýšenie platov od januára 2023 o sedem percent. Naď upozorňuje, že na to nežiada žiadne extra peniaze, pretože dobrým manažmentom sa to dá uhradiť z rozpočtovej kapitoly MO SR.

"Každé jedno euro investované do obrany je investíciou do nášho bezpečia. Navyše, aj na pozadí vojny na Ukrajine je jasné, že je našou povinnosťou mať špičkovo pripravené a moderné ozbrojené sily. A presne na tom konečne po desaťročiach ignorácie rezortu obrany pracujeme," dodáva Naď.