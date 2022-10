Remišová a Pellegrini sa jednohlasne zhodli: V digitálnom svete by malo prísť k zásadným zmenám

Diskusia pod článkami by na internete mala prebiehať pod reálnymi menami a nie prezývkami. To, čo platí vo fyzickom svete, by tak platilo aj v tom digitálnom. V online priestore nie je právo na väčšiu voľnosť.

V diskusnej relácii TV JOJ Na hrane to vo štvrtok uviedol poslanec národnej rady a šéf mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini. Vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí) s tým súhlasí.

"Ak chce niekto nadávať, nech to povie ako fyzická osoba, nech sa za to postaví a nesie za to zodpovednosť, ale nie pod kvetinkami, mačičkami a psíčkami," poznamenala Remišová. Polícia by podľa nej mala postihovať nenávistné prejavy.

Obaja vyjadrili ľútosť nad smrťou dvoch mladých ľudí, ktorí zomreli po streľbe v Bratislave. Tragédia je podľa Remišovej neospravedlniteľným zločinom nenávisti, aký Slovensko doteraz nezažilo. "Je to čas, kedy by sme sa každý jeden z nás v našej spoločnosti mali zamyslieť a dať stopku nenávistným prejavom, rozdeleniu, nenávisti," vyzvala.

Ak bude odozva spoločnosti na tragédiu slabá, tak to podľa Pellegriniho bude povzbudením pre "ďalších bláznov, ktorí pôjdu strieľať". Priznal, že v parlamente sú často debaty, ktoré majú od kultúrnosti a tolerancie ďaleko.

Vicepremiérka potvrdila, že ona sama zažíva v parlamente nenávistné prejavy od okresného predsedu mimoparlamentnej strany Hlas-SD. Pellegrini v relácii prisľúbil, že sa na to pozrie. "Ak to presahuje nejakú mieru základnej slušnosti tak zjednám nápravu," povedal.

Pellegrini poukázal na úpravu zákona, kedy by LGBTI ľudia mali právo dediť či nahliadnuť do lekárskeho spisu svojho partnera. Z toho by podľa neho mohli ťažiť aj heterosexuálne páry, ktoré nie sú zosobášené. "Netreba si nahovárať, že týmto sa vyriešia nenávistné prejavy v spoločnosti," poznamenala Remišová s tým, že taký návrh v parlamente bol, no poslanci ho neodsúhlasili.

Remišová zároveň verí, že rozpočet prejde, no bude to podľa nej závisieť aj od opozície. "Pravdepodobne vám rozpočet prejde aj vďaka človeku, ktorý odporúčal všetkým LGBTI ľuďom vešať na krk kameň a hádzať ich do vody," podotkol Pellegrini.