Jeho nenávisť nikto nevidel! Polícia ani SIS vraha na internete nezachytili: Prečo ho nemonitorovali?

Ako je možné, že polícia neodhalila páchateľa teroristického útoku na Zámockej ulici vopred? Varovné signály, že môže ísť o problémového jedinca, ktorý je zradikalizovaný a môže byť potenciálne nebezpečný, totiž vysielal vopred.

Mesiace zdieľal v anglickom jazyku krajne pravicové myšlienky svetových extrémistov, za svoj vzor si bral masových vrahov a dokonca zverejňoval aj svoju podobizeň. Premiér Eduard Heger (46) otvorene priznáva, že bude zisťovať, prečo to slovenské orgány nezachytili.

Mladý páchateľ na sociálnej sieti Twitter vystupoval pod prezývkou NTMA0315, a tak sa príspevky signalizujúce jeho príklon k extrémizmu dali teoreticky priradiť ku konkrétnej osobe najmä pomocou fotografií. Navyše, svoj účet na sociálnej sieti mal až do dňa útoku neverejný. „Môj účet som mal do dnešného dňa ako súkromný,“ napísal vrah na sieť 4chan.

Príspevok s hashtagmi #hatecrime, #gaybar a #bratislava zverejnil až tesne po útoku na Twitteri a pochválil sa, že mu to nie je ľúto. Ešte predtým tam zavesil manifest v angličtine, kde ospevuje extrémistické myšlienky. Mnohí ľudia sa však pýtajú, ako je možné, že sa ho nepodarilo odhaliť dopredu, keďže na to existujú špeciálne zložky v spravodajských službách.

Sám premiér Eduard Heger nedokázal povedať, prečo sa tak nestalo. „Musíme urobiť inventúru v bezpečnostných zložkách a veľmi konkrétne zmonitorovať, čo sa stalo, prečo to nebolo zachytené. Musíme vyhodnotiť, či máme dostatočné kapacity na to, aby sme to vedeli vyhodnocovať,“ vyhlásil.