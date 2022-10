Emotívna obžaloba majiteľa baru Tepláreň: Vyhrážky nikto nebral vážne, politici majú na rukách krv!

Neuveriteľný smútok a bolesť! Majiteľ baru Tepláreň, pred ktorým došlo k brutálnej poprave dvoch ľudí, Roman Samotný je jednou z dôležitých postáv bratislavskej LGBTI scény.

Po útoku pri svojom podniku hovorí o tom, že krv na rukách majú aj samotní politici, ktorí pravidelne rozdúchavajú nenávisť k inak orientovaným ľuďom. Dlhodobo sa pritom obával, že niečo podobné nastane, keďže pravidelne boli cieľom mnohých vyhrážok.

Roman Samotný sa v osudný moment krátko po siedmej hodine v stredu večer mal tiež nachádzať v bare na Zámockej ulici v Bratislave. Sám si uvedomuje, že len zhodou okolností sa streľba netýka aj priamo jeho.

„Cítim obrovský smútok a bolesť. To, čo sa stalo, je hrozné, bola to úkladná poprava. Vrah prišiel, vyčkával tam, potom zblízka zastrelil dvoch ľudí a postrelil tretiu osobu. Pre nás bola Tepláreň domovom, bolo to miesto, kde sme sa stretávali, kde sme sa cítili bezpečne. Z našich zákazníkov sa stali kamaráti a boli sme tam ako rodina. Obete boli naši blízki kamaráti,“ začína rozprávať majiteľ Teplárne.

Po útoku zostal mimoriadne vydesený, keďže nešlo o afekt, ale dlhodobo plánovaný čin, ktorého sa útočník dopustil len z neznášanlivosti. „Tých dvoch ľudí, ktorí sedeli na lavičke a pili limonádu, zabil len preto, kým sa narodili. Nespravili nič. Je to vedomý útok na LGBTI+ komunitu, je to vedomý útok na bezpečnosť Slovenska, bezpečnosť každého a každej z nás,“ so slzami v očiach hovorí Samotný.