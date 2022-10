Závažné psychické ochorenie? Súdny znalec sa bližšie pozrel na strojcu masakra zo Zámockej

Čo sa odohrávalo v hlave 19-ročného chlapca, kým sa vybral vraždiť? Na rozdiel od mnohých prípadov, keď vrah svoje pohnútky tají, v tomto prípade vieme všetko. Svoje názory a myšlienky zhrnul v 65-stranovom manifeste.

Dokument však odhaľuje aj to, ako sa na akciu psychicky pripravoval. Osobnosť páchateľa analyzoval psychológ a súdny znalec Dušan Kešický.

Súčasťou manifestu mladého vraha bol strategický plán akcie. Ciele rozdelil na primárny, sekundárne a terciárne a každému venoval niekoľko riadkov. „Je takmer isté, že nie všetky ciele sa podarí úspešne dosiahnuť. Zoznam je dlhý, predovšetkým preto, aby mi poskytol flexibilitu, ak by som to niekedy potreboval, ponúka plán B a plán C atď.,“ píše v manifeste.

Je evidentné, že gej bar na Zámockej ulici nemal byť jeho jediným terčom. „Pôvodne som chcel uviesť úplný zoznam cieľov, ale rozhodol som sa opačne. V prípade, že prežijem prvý deň, nechcel by som, aby moje ciele vedeli, že sú na zozname, a podľa toho posilnili bezpečnosť,“ odhalil to, ako uvažuje.

Na druhej strane si uvedomoval, že môže zlyhať. Záujemcom odporúčal, aby sa v takom prípade pozreli na príčiny. „Využite lekcie, ktoré nájdete, aby ste sa lepšie pripravili, aby ste sa vyhli vlastným chybám.“

Vrah rátal aj s tým, že útok neprežije. „Musíte sa vyrovnať s tým, že celý váš život sa môže skončiť. Rovnako ako v tomto prípade existuje veľká šanca, že zomriete v priebehu operácie alebo bezprostredne po nej. Alebo môžete zomrieť vlastnými rukami počas operácie, alebo po nej, ako posledný akt, ktorý ukončí váš útok,“ hovorí.