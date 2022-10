Juraj († 27) a Matúš († 23) sa stali obeťami chladnokrvnej popravy: Slová ich kamarátov vám zlomia srdce

Prišli do práce alebo si posedieť na miesto, kde sa cítili dobre a v bezpečí. Netušili, že sa odtiaľ už živí nevrátia... Streľba na Zámockej ulici si vyžiadala dve obete - o život rukou mladého vraha prišli Juraj († 27) a Matúš († 23).

Tretiu obeť, mladú ženu, previezli so zranením do nemocnice a našťastie je mimo ohrozenia života. Na nebohých si pre Nový Čas zaspomínali ich kamaráti. Podľa ich slov šlo o skvelých a vzácnych ľudí, ktorí by pre druhých urobili maximum a pomáhali tam, kde bolo treba.

Zranená Radka (28) sa zotavuje v nemocnici

Okrem dvoch mŕtvych si beštiálna streľba vyžiadala aj jednu zranenú osobu. Hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Bratislava Eva Kliská potvrdila, že v stredu vo večerných hodinách prijali ženu so strelným poranením dolných končatín. „Pacientka je po operácii, stabilizovaná, no i naďalej pod stálym dohľadom našich zdravotníkov,“ informovala.

Dievčina chodila ako zákazníčka do Teplárne iba niekoľko mesiacov. „Je naša kamarátka a trávila tam veľa času. Našla si tam útočisko. Veľmi jej záležalo na tom, aby sa vedeli ľudia medzi sebou spojiť,“ uviedol Jozef. Každý ju vníma ako milú a prívetivú osôbku. „Ak sme mali s chalanmi medzi sebou nejaký konflikt, vždy prišla za nami a zmierila nás. Stále vidí v ľuďoch len to dobré,“ dodal.

Juraj († 27)

Už v minulosti čelil útokom

Strelec zo Zámockej ulice pripravil v stredu večer o život aj mladého Juraja. Ten pochádzal zo Žiliny, ale mama sa mu presťahovala do Prievidze a často za ňou chodieval, pretože mali vzťah, aký by si želal každý. „Pracoval v známom obchodnom reťazci s módou, mal na starosti výzor obchodu a móda ho bavila,“ uviedol kamarát Jozef, ktorý ho bral ako staršieho brata. Juraj podľa jeho slov trávil v Teplárni každý deň.