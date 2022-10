Podľa Rašiho je návrh budúcoročného rozpočtu eutanáziou pre zdravotníctvo: Drsná kritika

Návrh budúcoročného rozpočtu je eutanáziou pre zdravotníctvo, ktoré do kómy priviedli premiér Eduard Heger a minister financií Igor Matovič (obaja OĽANO). Tvrdí to podpredseda mimoparlamentného Hlasu-SD a nezaradený poslanec Národnej rady SR Richard Raši.

Avizoval pozmeňujúci návrh k štátnemu rozpočtu, ktorým by sa presunula viac ako miliarda eur na zdravotné odvody za poistencov štátu. Hlas-SD považuje za škandalózne, že platba za poistencov štátu zostáva na rovnakej hranici ako v tomto roku. Okrem iného tiež kritizuje, že návrh rozpočtu nepočíta so schváleným zvyšovaním platov zdravotníkov a už vôbec nie so sľúbeným zvyšovaním platov v ambulantnom sektore.

Navrhuje, aby sa na platby za poistencov štátu presunulo 340 miliónov eur z rezervy na výdavky na verejné zdravotné poistenie, ďalších 400 miliónov eur z pandemickej rezervy a 450 miliónov eur z 800-miliónovej rezervy na vplyvy legislatívnych zmien. "Platba za poistencov štátu by stúpla zo súčasných 30 eur na približne 64 eur mesačne," skonštatoval Raši na štvrtkovej tlačovej konferencii.

Strana zároveň vyzvala premiéra aj prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby zaujali stanovisko a nedovolili prijať navrhovaný rozpočet pre zdravotníctvo, "lebo nebudeme mať garantovanú ochranu zdravia a života," poznamenala podpredsedníčka Hlasu-SD Zuzana Dolinková.

Organizácie naprieč celým zdravotníctvom, zdravotné poisťovne, ako aj minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) považujú návrh budúcoročného rozpočtu pre zdravotníctvo za neakceptovateľný. Lengvarský deklaroval, že ak nedôjde k zmenám, na vláde návrh nepodporí. Ministerstvo financií SR zmeny neplánuje. Podľa premiéra boli prvotné reakcie na návrh rozpočtu ovplyvnené emóciami. Verí, že po ďalšom preštudovaní návrhu budú pragmatickejšie a konštruktívnejšie.