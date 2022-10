Matovič sa opäť rozkrikoval na sociálnej sieti: Týchto ľudí dám rad radom dole! Kontroverzné slová

Predseda hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) a minister financií Igor Matovič bude „dávať skorumpovaných novinárov rad radom dole.“ Napísal to na svojom facebookovom profile.

Reaguje tým na výzvu moderátora Braňa Závodského, ktorý ho vyzval, aby menoval konkrétnych novinárov, ktorí sa podľa Matoviča dajú „kúpiť“ a nezovšeobecňoval to na všetkých. Zároveň ho vyzval, aby to nahlásil orgánom činným v trestnom konaní, ak má nejaké konkrétne informácie o korupcii.

Výzvu Matovič podľa svojich slov prijíma a bude „skorumpovaných novinárov dávať rad radom dole tak, ako svojho času dal dole z pozície Ruttkayovú a odvtedy zbytočne nekazí meno novinárskemu stavu". Zároveň dodal, že si mimoriadne váži prácu poctivých novinárov, ktorí hľadajú a šíria pravdu a vyzýva k tomu aj ostatných.

Matovič pred troma rokmi zverejnil komunikáciu medzi dnes už odsúdeným Marianom Kočnerom a Martinom Glváčom zo Smeru-SD. "Myslíš, že sa dá v Plus 7 urobiť riadený rozhovor?", pýtal sa Glváč. "Viem, že sa dá. Martina Ruttkayová," odpovedal Kočner. Glváč odpisuje, že má rozhovor pripravený. "Uverejní to celé, plus otázky navyše budú k situácii v Smere," napísal Kočner. Podľa Matoviča to bolo vtedy zásadné odhalenie o existencii korupcie medzi slovenskými novinármi.