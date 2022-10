Mrazivé slová bezpečnostného experta Bránika o strelcovi zo Zámockej: Kto bol vrah nevinných ľudí?

Tragédia, ktorá sa odohrala v stredu v podvečerných hodinách na Zámockej ulici v Bratislave a pri ktorej vyhasli životy dvoch ľudí a jedna osoba utrpela poranenia, otriasla celým Slovenskom.

Polícia vo štvrtok v ranných hodinách informovala, že strelca vypátrala. "Môžeme upokojiť verejnosť, že ďalší útok strelca zo Zámockej ulice v Bratislave jej nehrozí. Dnes ráno polícia strelca vypátrala. Mŕtveho," uviedla.

Pred samotným skutkom sa k útoku prihlásil účet na sociálnej sieti Twitter. Používateľ účtu na Twitteri zverejnil extrémistický manifest, ktorý je namierený proti Židom a LGBTI komunite. Jeho príspevok obsahovali hashtagy #hatecrime #gaybar #bratislava (#zločin z nenávisti #gejbar). O niečo neskôr napísal: „Necítim žiadnu ľútosť, nie je to smiešne?“.

K tragickému incidentu sa na sociálnej sieti Facebook vyjadril aj bezpečnostný expert a odborník na extrémistickú scénu na Slovensku, Radovan Bránik.

"Zoznam nepriateľov mladého Krajčíka je neuveriteľne dlhý a ľudia z homosexuálnej komunity mali večer jednoducho len tú nekonečnú smolu, že boli zo všetkých dostupných najľahšie zraniteľným terčom. Ak by mu priali okolnosti, začal by - podľa vlastných plánov - zabíjaním v budove, v ktorej sa stretávajú niektorí ortodoxní Židia a až odtiaľ sa hodlal presunúť k Teplárni. Pretože jeho manifest začína slovami: “It’s the jews. It’s the jews. It’s the jews. They all have names and addresses. The people responsible for our situation have names and addresses. The jews responsible have names and addresses (Sú to Židia. Sú to Židia, Sú to Židia. Všetci majú mená a adresy. Ľudia zodpovední za našu situáciu majú mená a adresy. Zodpovední Židia majú mená a adresy),” uviedol v statuse Bránik.

"Vraždil 19 ročný, extrémne inteligentný absolvent školy pre mimoriadne nadané deti. Mladík, ktorého trackrecord na sociálnych sieťach dáva zo spätného pohľadu zmysel, no odhaliť jeho skutočné zámery a silu odhodlania bolo prakticky nemožné," napísal Bránik.