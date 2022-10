Fotka falošného Dědečka na benzínke obletela internet: Slovnaft zareagoval! Kto za to bude pykať?

Zverejnený záber môže mať vážne následky! Na internete sa v uplynulých dňoch šírila fotografia muža, ktorý bol omylom stotožňovaný s Dušanom Dědečkom. Diskutujúcich pobúril fakt, že napriek udalosti zo Zochovej, kde prišlo o život päť ľudí, stále, aj bez vodičského preukazu, šoféruje.

Omyl vyvrátil napokon muž z fotografie s tým, že jeho podoba s opitým vodičom je minimálna a pravú totožnosť potvrdil denníku SME. Šírenie snímky s nepravdivou popiskou by mohlo mať pre pracovníka čerpacej stanice právne dôsledky.

Ešte v pondelok sa na internete objavili neostré fotky muža, ktorý tankuje a platí na čerpacej stanici v Pezinku. Mužovi do tváre takmer nebolo vidno, no autor záberu ho stotožnil s D. Dědečkom. Ten na zastávke Zochova v opitosti zabil piatich ľudí, za čo je obvinený z trestného činu všeobecného ohrozenia, a hrozí mu až výnimočný trest.

Fotka rýchlo rozpútala diskusiu o tom, prečo obvinený jazdí. „Päťnásobný ožratý vrah dnes na pumpe v Pezinku, pokojne si jazdí ďalej. Čo je za tým?“ pýtal sa jeden pod príspevkom. Polícia neskôr všetko uviedla na pravú mieru. „Nie je to pravda. Ide síce na prvý pohľad o podobne vyzerajúcu osobu, no pri priblížení fotografií z pumpy je zrejmé, že je to úplne iný človek,“ informovali muži zákona.