Rebríček obcí, miest a krajov: Kde majú najväčší problém s peniazmi! Ako hospodári váš primátor či starosta?

Pandémia narobila problém nielen v oblasti zdravia obyvateľov, ale aj v rozpočtoch miest či žúp.

Podľa hodnotenia finančného zdravia miest, obcí a žúp z dielne INEKO sa hospodárenie samospráv v minulom roku zhoršilo. Napriek tomu niektoré dokázali šetriť, zatiaľ čo iné doslova mleli z posledného. Kto sú víťazi a porazení rebríčka INEKO a ako svoje výsledky hodnotia samotní primátori, starostovia či župani?

Vyjadrenie obcí

Máme priestor na investície

Dárius Krajčír, starosta mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves

- Od začiatku sme sa snažili viesť hospodárenie Devínskej Novej Vsi čo najefektívnejšie. Odmenou je nielen umiestnenie v tomto rebríčku, ale hlavne to, že máme finančný priestor na investície. Hmatateľným výsledkom nášho hospodárenia sú investícia do vybudovania vyhliadkovej veže na Devínskej Kobyle, rekonštrukcia viacúčelovej vodnej nádrže, zvýšenie kapacít škôl a škôlok, budovanie športovísk a ihrísk, rekonštrukcia Klubu dôchodcov, vytvorenie stanice mestskej polície či vybudovanie vlastného dohľadového centra kamerového systému.

Neblahé dedičstvo minulosti

Patrik Laslop, prednosta Mestského úradu Devín

- Uvedený rebríček obsahuje 5 indikátorov, z ktorých má mestská časť Devín tri na nulovej hodnote. Pri celkovom dlhu je to logické - sme najzadlženejšia samospráva, dlh stále narastá a je prakticky nesplatiteľný. Taktiež pri záväzkoch po splatnosti k príjmom a záväzkoch aspoň 60 dní po splatnosti je to logické. Naša mestská časť sa dostala do finančných problémov v 90. rokoch a ťahá sa s nami doteraz problém, ktorý vytvorilo ešte jej dávne vedenie.