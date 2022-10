Ožratý vodič Erik nabúral do rodinky a zabil im psíka: Ako sa má dievčatko, ktoré zranil?

Konečne spolu! Malú Mišku (4) z Čadce prepustili z martinskej nemocnice, kde sa zotavovala z ťažkých zranení.

Tie jej spôsobil ožratý vodič Erik (37), ktorý autom vyšiel na chodník a vpálil do mamy Karolíny s dvoma dcérkami. Duchaprítomná žena okamžite odhodila kočík s mladšou dcérkou, čím ju uchránila pred priamym nárazom. Mama so staršou dcérkou Miškou nemali toľko šťastia a obe boli prevezené do nemocnice. Na mieste nešťastia zahynul ich psík Tula, s ktorým išli k veterinárovi.

Najťažšie zranená Miška pobudla v opatere lekárov najdlhšie. Krásne dievčatko utrpelo po nehode rozsiahle vnútorné zranenia a jeho stav bol vážny. Muselo ležať na jednotke intenzívnej starostlivosti, kde naňho s láskou dozeral otec Michal. Po týždni v nemocnici a strašných bolestiach, nielen tých fyzických, sa však celá rodina opäť usmieva.

„Baby už sú spolu, dočkali sme sa a sme nesmierne šťastní. Ďakujeme všetkým dobrým ľuďom za podporu a modlitby, ďakujeme lekárom a sestričkám z martinskej univerzitnej nemocnice, ktorí sa starali o Mišku, taktiež lekárom z Čadce a záchranárom,“ uviedol šťastný otec Michal, ktorý urobil krásny záber z toho, ako sa dve sestričky doma zvítali, keď sa po týždni znova videli. Obrovskú radosť z toho, že je celá rodina pokope, má aj mama Karolína. „Som taká šťastná. Čakajú nás ešte kontroly u lekárov, ale hlavné je, že moje princezničky sú spolu a my s nimi,“ zdôverila sa nám.