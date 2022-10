Podporí Kollárovo hnutie Tarabovu novelu ústavy? Drsné slová koaličných partnerov

Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) ani vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí) by nepovažovali za správne, ak by Sme rodina podporilo návrh nezaradeného poslanca Národnej rady (NR) SR Tomáša Tarabu na zmenu Ústavy SR v súvislosti so skrátením volebného obdobia parlamentu. Poukázali na dohodu, podľa ktorej koaličné strany nehlasujú za opozičné návrhy.

Uviedli to po stredajšom rokovaní vlády. "Budem mať problém s tým, ak za to zahlasujú, pretože nehlasujeme za návrhy opozičných strán. Myslím si, že sa k tomu Boris Kollár adekvátne postaví," uviedol Naď. Víta však, že líder Sme rodina rešpektuje veto OĽANO pri obdobnej novele ústavy z dielne Sme rodina. Na koaličnej rade sa podľa jeho slov nehovorilo o tom, že by im Sme rodina v reakcii vetovalo iný návrh. Na snahy opozície o spoločné rokovania smerujúce k predčasným voľbám reagoval tým, že im ide o každý jeden mesiac vzhľadom na kauzy nominantov predošlých vlád. "Verím, že nikto zo zodpovedných politických strán a poslancov NRSR na to neskočí," poznamenal. Tarabovu zmenu Ústavy SR podľa jeho slov OĽANO nepodporí. Verí, že tak neurobí ani SaS. Predčasné voľby označil za najhoršie riešenie. Tvrdé slová Radičovej: Poriadne skritizovala Kollárovo hnutie, upozornila na zvláštnosť pri Matovičovi "Pre nás to bude veľký problém, pretože sme koalícia a mali by sme sa dohodnúť na tom, za čo hlasujeme," podotkla Remišová. Ak by koaličný partner za novelu opozičného poslanca hlasoval, budú sa tomu ešte venovať v koalícii. Považuje však za absurdné, aby člen koalície hlasoval za opozičný návrh, ktorý má navyše viesť k predčasným voľbám a na ktorom sa koalícia nedohodne. Šéf NRSR a Sme rodina Boris Kollár v utorok (11. 10.) informoval, že ich novelu ústavy, ktorá by umožnila skrátenie volebného obdobia, vetoval líder OĽANO Igor Matovič. Hnutie preto svoj návrh stiahne a podľa jeho slov chce podporiť podobnú novelu z dielne Tarabu. Kollár už k nej avizoval aj pozmeňujúci návrh.