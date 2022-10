Únik ropy z ropovodu Družba! Dôležitú surovinu prepravuje z Ruska do Európy: Máme sa obávať?

Poľský prevádzkovateľ ropovodu PERN zistil únik ropy v jednom z potrubí ropovodu Družba. Ten prepravuje ropu z Ruska do Európy. Najnovšia situácia ešte pridala k obavám o energetickú bezpečnosť Európy po tom, ako koncom septembra došlo k viacerým únikom plynu z plynovodov Nord Stream. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

PERN uviedol, že únik ropy z Družby zistil v utorok (11. 10.) večer. Príčina úniku, ktorú zaregistrovali v severnej sekcii ropovodu približne 70 kilometrov od mesta Plock v strednom Poľsku, nie je zatiaľ známa. Ako uviedol PERN, všetky jeho služby (technická, prevádzková, hasičský zbor aj oblasť ochrany životného prostredia) realizujú kroky v súlade s opatreniami na takúto situáciu.

Ropovod Družba je jedným z najväčších na svete a dodáva ropu z Ruska do viacerých krajín Európy vrátane Bieloruska, Poľska, Nemecka, Maďarska, Slovenska a Česka. Na Slovensko aj do Českej republiky dodáva ropu južná vetva. Hovorca českého prevádzkovateľa ropovodov MERO dodal, že čo sa týka toku ropy do Česka, nezaznamenal žiadne zmeny.

Nemecká rafinéria Schwedt, ktorá zabezpečuje 90 % pohonných látok pre hlavné mesto Berlín, ani nemecké ministerstvo hospodárstva, či spolkový sieťový úrad, sa k situácii zatiaľ nevyjadrili.

Koncom septembra došlo vo švédskych a v dánskych vodách k niekoľkým únikom plynu z plynovodov Nord Stream 1 a Nord Stream 2. Rusko aj západné krajiny uviedli ako dôvod sabotáž, pričom únik plynu medzitým začal vyšetrovať spoločný tím vyšetrovateľov zo Švédska, z Dánska, Nemecka a ďalších krajín.