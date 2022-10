Slovenskí branci po 10 končia, Naď si na nich poriadne zgustol: Takýto výsmech asi nečakali!

Polovojenská organizácia Slovenskí branci ukončila svoju činnosť. Čo na to minister obrany Jaroslav Naď?

Organizácia o svojom kroku informovala na sociálnej sieti. "Po 10 rokoch činnosti nastal konečne ten správny čas, kedy sme sa rozhodli posunúť sa ďalej. Slovenskí Branci preto končia," napísali v statuse. Dôvod, prečo tak urobili, však neuviedli, no ako uviedli, že "svoj boj už vyhrali".

Na túto informáciu reagoval aj minister obrany Jaroslav Naď. "Tak ale toto je preveliká tragédia! Vždy ma bavilo dozvedieť sa kopec srandy, ako to u vás prebieha a ako sa vám “darí” a čo máte nové, a tak," napísal ironicky na sociálnej sieti minister a pokračoval: "Mnohé “mimoriadne úspešné” medzinárodné cvičenia s desiatimi účastníkmi, aj niekoľko nehnuteľností ste zadarmo ľuďom opravili z ruín na vaše “sídlo”, aby vás potom vykopli preč (pozdravujem najmä rodinu Čarnogurských, parádne vás okašlali, klobúk dole," vysmieva sa polovojenskej organizácii šéf ministerstva obrany.

"Váš führer sa s každým rozhádal, lebo nedokázal strpieť nikoho, kto mal IQ aspoň nad 100 a bol tak inteligentnejší ako on," uviedol minister, podľa ktorého bolo so slovenskými brancami "kopec srandy". "No nakoniec sme vás jednoducho rozobrali ako lego… Mier s Vami ," dodal uštipačne Naď.

Štát brancov opakovane označoval za bezpečnostnú hrozbu pre Slovensko. Organizácia bola populárna najmä u konšpirátorov, keďže dlhodobo šírila dezinformácie, ktoré vypustila ruská propaganda. Nechýbala ani kritika Európskej únie, Západu, či dúhových pochodov.