Doprava v Bratislave a okolí sa v stredu ráno mierne komplikuje, na cestách sa tvoria kolóny. Informuje o tom Zelená vlna RTVS.

Vodiči sa pre nehodu približne 40 minút zdržia na Šancovej ulici smerom na bratislavskú hlavnú stanicu. Kolóna sa podľa Zelenej vlny RTVS tvorí už od Trnavskej cesty.

So zdržaním asi 15 minút treba počítať aj na vjazde do Bratislavy po diaľnici D2 zo Stupavy. Kolóna sa tvorí tiež na diaľnici D1 od nákupného centra Avion Shopping Park po Prístavný most, vodiči stratia približne 15 minút.