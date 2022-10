Politici po tragédii na Zochovej idú riešiť opitých vodičov: Aké tresty navrhujú? Reakcie odborníkov

Po tragickej havárii prichádzajú na rad drastické opatrenia.

Nehoda opitého vodiča na bratislavskej Zochovej ulici, po ktorej prišlo v krátkom slede viacero ďalších nehôd v opitosti či zadržaní namol opitých vodičov, prichádzajú politici s prvými riešeniami, ktoré by mali pomôcť predchádzať podobným tragédiám. Len za prvých 8 mesiacov prichytili na cestách 7 367 vodičov, čo je o tisícku viac ako v minulom roku.

Odoberanie áut za nafúkanie

S radikálnym riešením prišiel po havárii na Zochovej minister financií Matovič. „Automobil, v ktorom bude pristihnutý vodič s 1 a viac promile, prepadne v prospech štátu. Okamžite na mieste,“ napísal bezprostredne po tragickej udalosti. Podľa Matoviča by to dokonca malo platiť aj v prípade, ak vraždiace auto nebude jeho vlastné. „A čo keď bude mať auto požičané? To isté. Nech sa páči, nech si dotknutý u ožrana uplatní náhradu škody,“ napísal Matovič.

Jeho návrh však vyvolal kritické ohlasy a nesúhlasí s ním ani jeho tradičný spojenec Boris Kollár. „Osobne nie som za urýchlené návrhy drakonických trestov. Skôr by som bol za prevenciu,“ vyjadril sa v TA3. Podľa šéfa strany Sme rodina by mali byť napríklad posilnené hliadky v mestách, veľa sa hovorí aj o nových stacionárnych radaroch.

Slovensko by mohlo získať peniaze z plánu obnovy na nákup prvých 270 kusov, podľa policajného prezidenta Štefana Hamrana ich však potrebujeme ďaleko viac. „Potrebovali by sme ich mať okolo tisíc a ja pevne dúfam, že presvedčíme politikov, aby do toho investovali,“ vyjadril sa Hamran po nehode.

Obmedzenie miest, kde sa predáva alkohol

Existuje viacero návrhov, ktoré by mohli získať politickú podporu a debatovalo sa o nich aj na koaličnej rade. „Je viac vecí, ktoré by sme mohli zmeniť, či je to reklama na alkohol, alebo obmedzenie miest predaja alkoholu,“ skonštatoval šéf poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš.

Čo si o podobnom kroku myslia odborníci na marketing? „Tak, ako je správne obmedzovať reklamu na fajčenie, tak je aj správne ,strážiť‘, ako komunikujú firmy predávajúce alkohol. To, aký vzťah má spoločnosť k požívaniu alkoholu, do značnej miery závisí aj od reklamy. Preto si myslím, že obmedzovať reklamu na alkohol je správnym krokom za predpokladu, že sa správne zavedie do zákona,“ mieni odborníčka na reklamu Simona Bubánová.

Podobného názoru je aj reklamný expert Róbert Slovák. „Existujú niektoré reklamné kanály, najmä onlinové, kde sa dá nastaviť veková reštrikcia. Samozrejme, nie je to možné pri všetkých nosičoch - napríklad bilbordy, plagáty a podobne sú viditeľné aj pre mladšie osoby. Ak by sme uvažovali o tom, aby sa tá reklama nedostala k mladším, asi by bolo vhodné zvážiť tie nosiče, kde nie je vek možné regulovať,“ uvažuje Slovák.

Zákaz konzumácie alkoholu do 21 rokov

Opatrenie, ktoré platí vo viacerých krajinách vrátane USA či Nórska, krátko po tragickej nehode na Zochovej navrhol riaditeľ Centra pre liečbu drogových závislostí Ľubomír Okruhlica. Argumentuje tým, že čím v mladšom veku človek začne holdovať alkoholu, tým sa od neho stane závislejším. „Keď je to nad 21 rokov, tam už sa ten človek málokedy stane takým pravidelným pijanom,“ tvrdí Okruhlica.

Reakcie politikov sú zmiešané, názory sa líšia dokonca aj v rámci jednotlivých strán. Zatiaľ čo poslancovi Za ľudí Jurajovi Šeligovi sa tento návrh pozdáva, jeho straníckej šéfke Veronike Remišovej príliš nesedí. „Návrh zákazu konzumácie alkoholu do 21 rokov by nič neriešil v súvislosti s touto tragickou nehodou, keďže páchateľom bol starší človek,“ uvádza šéfka Za ľudí.

„Zvýšenie vekovej hranice pre predaj alkoholu nerieši súčasné problémy. V prvom rade sa musíme zamerať na osvetu a poctivé vymáhanie aktuálnych zákonov,“ pridáva sa aj podpredseda opozičnej SaS Branislav Gröhling.

„OĽaNO podporuje všetky snahy na ochranu mladých ľudí pred alkoholom a sme pripravení viesť na túto tému odbornú debatu,“ napísal poslanec Marek Krajčí. Rokovaniam o prípadnom zvýšení vekovej hranice sa nebráni ani opozičný Hlas.

Zvýšenie hranice veľmi nepomôže

Gabriela Herényiová, detská psychologička

- Až taká veľká zmena by sa zvýšením tej vekovej hranice podľa mňa nedosiahla. Viete, mládež skúša a bude skúšať vždy, či už to bude od 21 rokov, alebo od 15 rokov. Oni si jednoducho potrebujú vyskúšať to, čo robia dospelí. Skôr si myslím, že by sa to malo riešiť u šoférov. Nemôžeme zatracovať len samotný alkohol za to, že šoféri sú nezodpovední. Hlavným vinníkom je nezodpovednosť konkrétnych ľudí a ich prístup k sebe a k ostatným. Zvýšenie vekovej hranice by podľa mňa nijak výrazne nepomohlo.

Jozef Šátek, bývalý vyšetrovateľ

- Je to uletený populistický nápad, ktorý nemá žiadne racio. Nerieši to podstatu veci. Niekto si raz do mesiaca alebo raz za rok vypije a náhodou ho chytia - áno, urobil chybu, bude trestne stíhaný. Ale to motorové vozidlo môže byť pre neho aj pre celú jeho rodinu existenčne dôležité. Nebude mať peniaze na druhé, zavesí sa štátu na krk a bude piť ešte viac - vyriešili sme to? Neviem, prečo sa u nás nedávajú mesačné tresty, prípadne verejnoprospešné práce.