Slovensko zrejme čaká núdzový spôsob fungovania: Toto nám hrozí v rozpočtovom provizóriu!

Bude to drsné. Menšinová vláda OĽaNO, Sme rodina a Za ľudí nemá v parlamente dostatok poslancov na to, aby schválila rozpočet na budúci rok.

Tento týždeň ho predstavil Igor Matovič (49) a okrem výhrad, ktoré proti nemu vznášajú aj jeho vlastní ministri, hrozí fiasko pri jeho prijímaní. Slovensko môže po 24 rokoch čakať tzv. rozpočtové provizórium, čo je termín pre núdzové fungovanie štátu. V praxi by to znamenalo, že peniaze by mohli chýbať vo viacerých oblastiach života.

Fakt, že koalícia nebude musieť rozpočet prijať, zdôrazňuje v správe k rozpočtu aj sám Matovič. Jeho návrh pritom ráta s výdavkami 35 miliárd eur, čo je o 8 miliárd eur viac ako tento rok. Podľa zákona by sa tak musel používať schválený rozpočet na tento rok. „Postihoval by esenciálne funkcie štátu, napr. zdravotníctvo, znemožňoval by o. i. energetické kompenzácie. V aktuálnej situácii polykrízy by tak provizórium ohrozovalo samotnú podstatu plnenia základných úloh štátu,“ vyratúva ministerstvo financií.

Kde by nastal problém

Komplikácia by teda bola vo verejnom zdravotnom poistení, v železničných spoločnostiach aj vo financovaní navýšení platov učiteľov či zdravotníkov. V súčasnej situácii, keď je vojna v susednej krajine Slovenska, by taktiež nebolo možné dodržať 2 % obranných výdavkov. Štát by v prípade provizória zabezpečoval najmä základné služby - báť by sa nemali dôchodcovia, ktorých penzie vypláca Sociálna poisťovňa a ráta sa s ich navýšením aj v prípade provizória. Platy zdravotníkov a učiteľov by sa zase navýšili len v rámci ich bežnej valorizácie, nie už oznámených dohôd s vládou.

Ekonóm Boris Tomčiak pripomína, že suma, o ktorú sa má rozpočet zvýšiť, je obrovská. „Sčasti je to spôsobené infláciou, sčasti ekonomickým rozmachom. Značná časť je z prostriedkov EÚ. Prakticky vo všetkých rezortoch nastane zvýšenie,“ analyzuje navrhnutý rozpočet odborník. Provizórium by tak bolo problémom.