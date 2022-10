Diabetik Dominik skončil v nemocnici v Nemecku: Mysleli si, že je opitý, jemu išlo o život!

Sen o lepšej práci sa zmenil na nočnú moru. Dominik Gere (26) z Rožňavy leží už vyše mesiaca vo vážnom stave v nemocnici v nemeckom Solingene.

Dezorientovaný najprv skončil v rukách policajtov, ktorí si mysleli, že je opitý. Mladý muž je pritom silný diabetik a pravdepodobne sa stal obeťou lúpeže, keďže mu zmizli doklady a inzulín. Rodina ho chce previezť na Slovensko, čo je však finančne nesmierne náročné a poisťovňa to odmieta uhradiť.

Rožňavčan Dominik (26) sa vybral za prácou do Nemecka. Nebol však spokojný, a tak sa rozhodol po pár dňoch vrátiť. V Solingene mal nastúpiť na vlak, do ktorého sa však už nedostal. Mama Monika (51) a ani priateľka Vlasta (36) o ňom dva dni vôbec nič nevedeli. „Naposledy mi volal s tým, že ide na vlak, no má vybitý mobil. Chcel si ho vo vlaku nabiť a zavolať mi, no to sa však už nestalo,“ hovorí Vlasta, ktorej sa v tú noc prisnil zvláštny sen – s Dominikom.

„Prosil ma o pomoc. S jeho maminou sme teda začali pátrať na vlastnú päsť, lebo naša polícia nič nezistila. Po dvoch dňoch sme ho konečne našli, ležal v kritickom stave v nemocnici,“ objasňuje priateľka mladého muža.