Pochovali poslednú obeť tragédie na Zochovej Sashu († 19): Srdcervúce slová synovi do neba

Mali oslavovať jeho narodeniny a tešiť sa, namiesto toho ich čakala najťažšia úloha v živote - odprevadiť na večnosť vlastné dieťa. V Banskej Bystrici sa v utorok lúčili s poslednou obeťou tragédie na Zochovej - so študentom Sashkom († 19).

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Práve tento mesiac by dovŕšil 20 rokov. Mladý športovec mal minulý pondelok nastúpiť ako prvák na Fakultu informatiky a informačných technológií STU v Bratislave. Žiaľ, tam už nedošiel...

S talentovaným tenistom sa v utorok lúčili jeho najbližší a kamaráti v Evanjelickom kostole v Banskej Bystrici. Na tvárach všetkých bolo badať nekonečný smútok. To najväčšie trápenie však prežívali rodičia a starší brat Igor. Sashku do neba odprevadili dojemným vyznaním.

„Sashka, anjelik náš. Nikdy nepochopíme, prečo sa to stalo, prečo práve tebe. Prečo zhasla tvoja krásna a čistá duša. Do smrti si budeme klásť tú istú otázku. Prečo? Prečo? Ako budeme bez teba žiť? Naše srdcia sa rozbili na tisíce kúskov. Spravili by sme všetko na tomto svete, všetko, aby si sa mohol vrátiť. Čokoľvek. Ľúbime ťa a budeme ťa ľúbiť navždy. Tvoji milujúci rodičia a brat,“ vyslovili s plačom dojímavé slová do neba...

Sú na tom lepšie

Tragická nehoda na Zochovej si vyžiadala piatich mŕtvych mladých ľudí a tiež niekoľkých zranených. Ako potvrdila hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Bratislava Eva Kliská, stav dvoch hospitalizovaných pacientov sa zlepšuje. Obaja sa podrobili operačnému zákroku: „Vzhľadom na rozsah a závažnosť zranení zostávajú obaja i naďalej pod dohľadom našich zdravotníkov."