Mali prechovávať exempláre chránených živočíchov: Toto obvineným z akcie Lovec hrozí

Trest odňatia slobody až na tri roky hrozí štvorici mužov, ktorí mali na území Trenčianskeho kraja prechovávať exempláre chránených druhov živočíchov. Enviropolicajti z Trenčína ich po akcii Lovec obvinili z prečinu porušovania ochrany rastlín a živočíchov. Dvaja muži čelia i obvineniu z nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami.

Informovala o tom v utorok polícia na sociálnej sieti. Akciu pod názvom Lovec vykonali enviropolicajti v spolupráci s trenčianskymi krajskými policajtmi a príslušnou prokuratúrou 5. októbra. V rámci nej uskutočnili osem domových prehliadok a 12 prehliadok iných priestorov a pozemkov, pričom našli a následne zaistili exempláre chránených druhov živočíchov, ktorých spoločenská hodnota je najmenej 30.000 eur.

"Obvinený P. J. bez akéhokoľvek oprávnenia v Trenčianskych Miticiach (okres Trenčín) prechovával v rozpore so zákonom o ochrane prírody a krajiny exempláre chránených živočíchov, mačky divej, medveďa hnedého a rysa ostrovida, ktoré mal získať od osôb L. T. a M. S. s cieľom vykonania ich preparácie," uviedli policajti.

Exempláre mačky divej, medveďa hnedého, ako aj lebku medveďa prechovával v Podlužanoch v okrese Bánovce nad Bebravou podľa nich aj obvinený P. G. "Pôvod prechovávaných exemplárov je predmetom vyšetrovania, avšak je možné vyvodiť záver, že ide o jedince ulovené v rozpore s príslušnými právnymi predpismi," ozrejmili.

Vyšetrovateľ obvinil i osobu M. S. z trestného činu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami, pri domovej prehliadke v Horňanoch v okrese Trenčín policajti našli a zaistili zbrane a strelivo, ktoré prechovával v rozpore s príslušnými právnymi predpismi. Z rovnakého prečinu obvinili i piatu osobu I. F., ktorá zbrane a strelivo prechovávala v rodinnom dome v Krásnej Vsi v okrese Bánovce nad Bebravou.

Vyšetrovateľ spracoval prokurátorovi podnet na návrh na vzatie do väzby troch obvinených P. J., M. S. a I. F., pričom sudca návrh prokurátora akceptoval a 7. októbra vzal všetkých troch do väzby. "V prípade dokázania viny obvineným hrozia za trestný čin porušovania ochrany rastlín a živočíchov tresty odňatia slobody až do výšky troch rokov v prípade trestného činu porušovanie ochrany rastlín a živočíchov a osem rokov v prípade trestného činu nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami," dodali policajti.