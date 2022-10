Martu pred piatimi rokmi pri pôrode takmer pohltili plamene: Po traume obrovská radosť!

To je radosť! Prežila peklo a teraz sa usmieva. Marta (33) z Košíc pred piatimi rokmi ako tehotná ovdovela a pri prvom pôrode na sále jej telo takmer pohltili plamene.

Napokon prežila bez väčšej ujmy na zdraví. Našla si novú lásku - Štefana (34), s ktorým sa teší z dvoch spoločných potomkov. K Dominikovi (2) pred pár dňami pribudla Sofia. No po traume z prvého pôrodu už dcérku priviedla na svet v narkóze.

Šťastná mamička si svoj malý usmievavý uzlíček pomenovaný Sofia dosýta užíva aj v spoločnosti svojich chlapov. „Pôrod hladký nebol, ale mám to za sebou. Mala som rodiť až koncom týždňa, no už v utorok sa Sofinka prihlásila na svet. Obe sme zdravé a aj keď cítim ešte bolesti, sme nesmierne šťastní,“ povedala trojnásobná mamička Marta, ktorá pred dvoma rokmi pri druhorodenom Dominikovi tvrdila, že to je posledné dieťa.

„Áno, je to pravda, neplánovala som už ďalšieho potomka, ale tak to prišlo a som veľmi rada, že máme dcérku. Ešte radšej je však manžel, lebo tomu sa už kamaráti aj smiali, že to vie len s chlapcami. Asi veľmi-veľmi chcel dievčatko, a tak sa posnažil. Ocko má teraz takú princezničku,“ netajila Marta, ktorá pred piatimi rokmi pri pôrode prvého Štefana na pôrodnom stole horela. „Stalo sa to, je to pre mňa celoživotná trauma. Nerada na to spomínam, aj preto som pri Dominikovi i Sofii bola pri pôrode v narkóze,“ dodala.