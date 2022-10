Dědečkovho syna po tragickej búračke prepustili z nemocnice: Prvé slová Lukáša! Kam si to namieril?

S Dušanom Dědečkom (60) sedel v čase tragickej nehody na Zochovej ulici v Bratislave v aute aj jeho syn Lukáš (36). Ten so zraneniami krčnej chrbtice skončil v nemocnici, kde zotrval niekoľko dní. V piatok ho však zo špitála pustili. Aké boli jeho prvé slová?

Otca pustil súd vo štvrtok na slobodu, jeho lekári v piatok z nemocnice! Lukášovi Dědečkovi (36), ktorý je kontrolórom Deaflympijského výboru Slovenska, po desivej búračke policajti namerali vyše jedno promile. S vážnymi zraneniami skončil v nemocnici na Mickiewiczovej ulici, odkiaľ ho v piatok prepustili. Zo špitála ho niesli do sanitky na nosidlách.



„Na nič si nepamätám,“ povedal pre Nový Čas. Zároveň dodal, že to, čo sa stalo, je veľké nešťastie a je mu to veľmi ľúto. Zo Starého Mesta ho odviezli do Karlovej Vsi, kde ho vyložili zo sanitky. Z nosidiel následne vstal a v sprievode neznámej blondínky zmizol v jednej z bytoviek. Po celý čas sa pritom maskoval kapucňou a na tvári mal respirátor.