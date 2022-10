Megakauza Mýtnik na súde: Senát rozhoduje o známom milionárovi! Takto sa snažia zachrániť Brhela

Po mesiacoch vyšetrovania sú pred súdom. V korupčnej megakauze Mýtnik lietajú milióny eur, v ktorých mala byť zapletená šestica obžalovaných na čele s oligarchom a jedným z najbohatších ľudí na Slovensku Jozefom Brhelom (61). Pointou aktuálneho súdneho konania sú prepojenia na Finančnú správu či ministerstvo financií v čase vlády Smeru.

Na Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici prichádzali včera od rána viaceré známe tváre. Medzi nimi vynikal práve Brhel st., ktorý je obžalovaný aj z legalizácie trestnej činnosti a hrozí mu v prípade dokázania viny až 20 rokov za mrežami. Okrem neho sa pred súd postavil aj jeho syn Jozef Brhel ml. či bývalý štátny tajomník na ministerstve financií Radko Kuruc. Všetci obvinenia odmietajú. „Škoda bola vyčíslená počas dokazovania, ktoré sa vykonalo počas vyšetrovania. V tom prvom skutku predstavuje sumu viac ako 45 miliónov eur,“ uviedol prokurátor.

Obhajcovia sa snažili poukazovať na viaceré nezrovnalosti. Advokát Brhelovcov Michal Mandzák požiadal súd, aby neotvoril pojednávanie v tejto kauze, kým si Generálna prokuratúra nevyjasní trestné oznámenie, ktoré podal minulý týždeň v súvislosti s jedným z kľúčových svedkov v kauze Michalom Suchobom. Ten má byť obvinený v inej kauze ako hlava zločineckej skupiny a má podľa neho súvisieť s kauzou Mýtnik.

Viacero námietok

Advokát Lukáš Trojan zase namietol zaujatosť prokurátora Ondreja Repu, keďže má podľa neho byť vo vzťahu so svedkami Ľudovítom Makóom a Bernardom Slobodníkom. „Som prekvapený, že on sám sa nevylúčil,“ povedal Trojan. Má ísť o nahrávku medzi expolicajtom Mariánom Kučerkom a prokurátorom Repom, kde sa bavia o „Lajovi“. Sudca skonštatoval, že nepovolí použitie nahrávok, ktoré neboli získané legálne. „So spomínaným svedkom som prišiel do kontaktu výlučne len v rámci profesionálneho styku,“ bránil sa Repa. Sudca Hrubala napokon uviedol, že už v čase vznesenia námietky bolo sudcom jasné, že o nej v tomto štádiu nemôžu rozhodovať.