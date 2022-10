Došla mu trpezlivosť! Poslanec liberálov Klus zvažuje odchod zo strany: Drsný odkaz kolegom v SaS

Jednej z najväčších nádejí SaS pretiekol pohár trpezlivosti. Martin Klus (42), donedávna ešte štátny tajomník ministerstva zahraničia, hrozí odchodom zo strany SaS, ktorej je podpredsedom. Nepáči sa mu totiž forma, akou sa SaS pod vedením Richarda Sulíka (54) stavia na stranu opozície a hrozí povalením vlády, z ktorej len nedávno odišla.

Klus otvorene potvrdil, že SaS bude možno už čoskoro chudobnejšia o jedného zo svojich najvýraznejších politikov. „Je to jeden z možných scenárov,“ pripustil odchod pre Hospodárske noviny. Politik totiž nesúhlasil ani s presunom SaS do opozície, a už vôbec by nesúhlasil s prípadným hlasovaním strany za vyslovenie nedôvery premiérovi Eduardovi Hegerovi.

V strane preto žiada voľnú ruku a možnosť hlasovať v takýchto prípadoch inak ako zvyšok klubu. „Ak sú moji kolegovia ochotní tolerovať, že na niektoré veci mám iné názory, tak si to predstaviť viem,“ hovorí Klus o svojom prípadnom zotrvaní v SaS. „Spolieham sa na to, že SaS je dostatočne demokratická strana a princíp zelenej karty bude fungovať. Ak nie, som pripravený vyvodiť dôsledky aj voči sebe samému,“ dodal Klus. Ten má viacero ponúk, pričom nevylučuje ani pokračovanie v diplomacii.

SaS: Rozprávame sa s ním

Podľa jeho poslaneckého kolegu Alojza Baránika by bol Klusov odchod pre SaS citeľnou stratou. „Je to vysoko platný člen SaS, podpredseda strany, člen Republikovej rady, bývalý podpredseda parlamentu a štátny tajomník, takže určite nikto nemôže povedať, že takýchto ľudí máme v SaS toľko, že ich prehadzujeme lopatou,“ komentoval Baránik pre Nový Čas možný Klusov odchod zo strany. SaS aj preto avizuje, že sa s Klusom bude o jeho výhradách ešte ďalej rozprávať.