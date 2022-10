Šeliga nekompromisne Ficovi: Choďte do čerta s vašou ponukou! S kým majú v pláne dohodu?

Poslanec Národnej rady SR Juraj Šeliga (Za ľudí) poslal Roberta Fica "do čerta" s jeho ponukou na dohodu medzi koalíciou a opozíciou, ktorá má smerovať k predčasným voľbám.

"Pán predseda Fico, pri všetkej úcte, choďte do čerta s vašou ponukou. My sa dohodneme so SaS a verím, že žiadne predčasné voľby nebudú," vyhlásil Šeliga v krátkom videu na sociálnej sieti.

Opozičná strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) navrhla dohodu medzi predsedami vládnych strán, parlamentných opozičných strán a nezaradenými poslancami. Dohoda by mala garantovať schopnosť parlamentu prijať nevyhnutné zákony proti zdražovaniu a pre dostatok energií a taktiež by mala stanovovať presný legislatívny postup, ktorý bude viesť k predčasným parlamentným voľbám v prvom polroku budúceho roka. V tlačovej správe o tom informoval tlačový odbor strany Smer-SD. „Smer-SD bude nápomocný v boji proti zdražovaniu, ktoré je výsledkom nezmyselných sankcií. Ale nevidíme žiadny dôvod držať pri živote túto neschopnú a servilnú vládnu bandu, ktorú nechce už viac ako 80 percent ľudí," tvrdí strana.