Nicholsonová ostro skritizovala návrhy k interrupciám: Pani Záborská, koľkokrát v živote ste mali sex?

Nevzdáva sa. Anna Záborská (OĽaNO) prišla s novým návrhom na obmedzenie interrupcií. Jej nápady sa doteraz stretli prevažne s kritikou, a to najmä od nežnejšieho pohlavia. Rovnako to vníma i europoslankyňa Lucia Ďuris Nicholsonová, ktorá sa pri reakcii na to, čo sa u nás deje, podelila i o svoj emotívny príbeh.

Anna Záborská už pravidelne predkladá do parlamentu návrhy, ktoré majú podľa nej obmedziť interrupcie. V zákone je aj zmena názvu z prerušenia tehotentstva na „ukončenie tehotenstva", vyšší príspevok pri narodení štvrtého dieťaťa aj zavedenie inštitútu utajeného tehotenstva. Okrem toho však touto úpravou chce Záborská na stôl predložiť dotazník, ktorý sa bude žien pýtať na veľmi intímne a súkromné záležitosti. A to napríklad to, akú antikoncepciu pred otehotnením žena používala či to, prečo sa pre interrupciu rozhodli. Záborská sype návrhy z rukáva: Čo chce pri interrupcii meniť teraz?! Cigániková len krúti hlavou Ďalším sporným bodom je 48-hodinová čakacia lehota na vykonanie zákroku od samotného rozhodnutia. Tá platí aj v súčasnosti, akurát po novom by sa rozšírila aj na zdravotné dôvody. S týmto nesúhlasí europoslankyňa Nicholsonová. "Pani Záborská, koľkokrát ste mali v živote sex? Viackrát ako máte detí? Hm. Som drzá. Rovno sa za to ospravedlňujem, nikdy by mi ani len nenapadlo, aby som skúmala niekoho intímny život a už vôbec nie staršej dámy, akou je poslankyňa Záborská. Ale pani Záborská sa chce pýtať veľmi podobné intímne otázky v dotazníku pre ženy, ktoré sa odhodlajú pre interrupciu," píše Nicholsonová a Záborskej odkazuje, aby vystúpila zo svojej "ultrakatolíckej bubliny, ktorá uletela úplne mimo realitu".