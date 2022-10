Nadšení účastníci Národného behu Devín - Bratislava: Prečo sme sa postavili na štart!

Najstaršie slovenské bežecké podujatie prilákalo v nedeľu milovníkov pohybu! Po prvýkrát sa bežalo z Devína v roku 1921.

Podujatie sa zapísalo do histórie atletiky ako najstarší cestný beh a zároveň najstaršie atletické podujatie na Slovensku. Viacero ročníkov sa však v priebehu histórie nekonalo. Prekážkou boli vojny alebo režim, ktorý znemožnil pohyb ľudí v pohraničnom pásme, a naposledy to bola pandémia covidu.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

V nedeľu však boli všetci pripravení zabehnúť „Národný beh Devín - Bratislava“, konkrétne jeho 74. ročník. Prioritou populárneho podujatia je spojenie výkonnostných, ale aj amatérskych bežcov. Každý rok sa spravidla bežia dve trasy - hlavná s dĺžkou 11,625 km a krátka, tzv. „Malý Devín“, ktorá meria 2,8 km. Nový Čas nechýbal na štarte podujatia, aby sa účastníkov spýtal, aká bola ich najväčšia motivácia prísť.

Odbehli 40 podujatí

Július Lanátor (70) a Vladimír Cích (64), Bratislava

Beh si nenechali ujsť ani dvaja veteráni, ktorí od začiatku 80. rokov minulého storočia absolvovali všetky klasické ročníky. Július Lanátor nechýbal ani raz od roku 1982, bežal aj vlaňajší symbolický ročník a pôvodne bol futbalista. „Moju premiéru som odbehol v gumových futbalových kopačkách. Absolvoval som v nich aj ďalší ročník, no potom ma kolegovia presvedčili, aby som si kúpil bežecké maratónky. Tento beh je môj jubilejný - štyridsiaty,“ usmial sa bežec.

Júliusovým symbolickým súperom je Vladimír Cích, korý sa behu pravidelne zúčastňuje od roku 1981, ale vlani nebežal, a tak sa ich skóre v účasti vyrovnalo. „Prvý raz som bežal po návrate z vojenčiny. Venoval som sa orientačnému behu, iné bežecké skúsenosti som nemal. Preto som začal veľmi opatrne, z Devína som vybiehal medzi poslednými. Postupne som sa prepracoval dopredu a predbehol som aj herca Milana Kňažka. Aj vďaka tomu mám moju premiéru stále v pamäti,“ spomína Cích.

Behám hlavne pre zdravie

Miroslav (58), Bratislava

Na tomto podujatí sa snaží zúčastniť vždy. „Nebehám na čas, ale ide o myšlienku, ktorú podporujem a beriem to ako národný beh. V maskáčoch bežím preto, lebo som hrdý na prvý prieskumný prápor, kde boli tí najlepší ľudia, ktorí tam mohli kedysi byť a aj na medzinárodnej úrovni dosahovali najlepšie výsledky,“ prezradil Miroslav.

Ide o prekonanie seba samého

Karin (24), Bratislava

Karin behávala ešte pred materskou, ale v obľube má aj iné športy. „Povedala som si, že dnes urobím môjmu synčekovi Martinkovi (3) zážitok a pobežím aj s ním. Keď sa človek prekoná, má zo seba dobrý pocit, že to zvládol,“ hovorí mamička, ktorá chce poukázať na to, že keď sa chce, všetko sa dá. „Dúfam, že sa to bude páčiť aj Martinkovi a prípadne môžem naložiť aj iných bežcov, ktorí nebudú vládať, keďže kočík má veľkú nosnosť,“ uzatvára Karin so smiechom.