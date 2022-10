Záborská sype návrhy z rukáva: Čo chce pri interrupcii meniť teraz?! Cigániková len krúti hlavou

Ide do toho znovu. Poslankyňa z klubu OĽaNO Anna Záborská (74) už pravidelne predkladá do parlamentu návrhy, ktoré majú podľa nej obmedziť interrupcie.

V zákone je aj zmena názvu z prerušenia tehotentstva na „ukončenie tehotenstva“, vyšší príspevok pri narodení štvrtého dieťaťa aj zavedenie inštitútu utajeného tehotenstva.

Spor však vyvoláva zámer pýtať sa žien na intímnosti ohľadom toho, akú antikoncepciu užívali v čase otehotnenia, a to vraj na štatistické účely. Ďalší dotazník by bol ohľadom toho, prečo sa rozhodli pre interrupciu. „Môžu azda matky čakať? My tam hovoríme o pomoci ženám, ktoré v dôsledku tehotenstva stratili domov, o pomoci mnohodetným rodinám, ktoré v dôsledku väčšieho počtu detí potrebujú väčšie auto, o pomoci rodinám, ktorým sa narodilo postihnuté dieťa,“ vysvetľuje pre Nový Čas Záborská. Ďalším sporným bodom je 48-hodinová čakacia lehota na vykonanie zákroku od samotného rozhodnutia.

Tá platí aj v súčasnosti, akurát po novom by sa rozšírila aj na zdravotné dôvody. „Rozhodnutie o umelom ukončení tehotenstva je zásadné tak pre život matky, ako aj dieťaťa. Všetko treba dobre zvážiť predtým, ako sa vykoná čosi, čo už nie je možné zmeniť,“ argumentuje Záborská.