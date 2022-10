Statočný čin mestskáčov počas nočnej služby: Mužovi zachránili život v poslednej chvíli

Dokázali, že sú chlapi na svojom mieste. Dvaja prešovskí mestskí policajti zachránili topiaceho sa muža s nasadením vlastného života. Zo silného prúdu rieky Torysy ho vytiahli v poslednej chvíli. Inak by sa utopil.

Policajti Ján Majirský (50) a Anton Župa (41) zasahovali v stredu nadránom. „Približne o štvrtej sme dostali hlásenie od obyvateľa Sídliska III, že na jeho konci sa ozýva čudný krik. Keď sme prišli na miesto, bol tam muž, ktorý kričal. Skontrolovali sme ho a riešili sme to ako priestupok. Následne sme ho nasmerovali na cyklistický chodník, ktorý prepája Prešov s Veľkým Šarišom,“ vysvetľujú policajti, ktorí však po chvíli intuitívne vycítili, že by sa mohlo stať aj niečo horšie, ako rušenie nočného pokoja.

„Išli sme sa teda pozrieť, či je muž v poriadku. Keď sme prichádzali k hraniciam, ktoré oddeľujú kataster Prešova od Veľkého Šariša, začuli sme volanie o pomoc. Vysvitlo, že muž sa zgúľal prudkým zrázom po mokrej tráve do vody. Je to veľmi zradná oblasť, lebo potme nevidno, že sa zem zvažuje k rieke. Dlhšie pršalo, takže prúd rieky bol veľmi silný a navyše rieka bola hlboká asi po krk dospelého človeka. Držal sa konárov, inak by ho odnieslo a asi by sa už nevynoril,“ vysvetlili policajti, ktorí vliezli do vody.

S mužom to už nevyzeralo dobre. „Nemal šancu dostať sa na breh vlastnými silami. Jeden z nás vošiel do vody, druhý ho pridržiaval za opasok. Tak sme topiaceho dostali do bezpečia. Bol nevládny a podchladený,“ opísali priebeh záchrannej akcie. Záchranka muža odviezla do nemocnice a doteraz je v opatere lekárov, našťastie mimo ohrozenia života.