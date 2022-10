Taraba Sulíkovi vôbec neverí: Klame šéf liberálov?! Exkotlebovec vidí jediné riešenie

Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík by mal verejne oznámiť, či jeho strana zahlasuje v druhom čítaní za návrh na zmenu ústavného zákona, ktorý by umožnil predčasné voľby. Vyzýva šéfa liberálov nezaradený poslanec a predseda strany Život - Národná strana (Život-NS) Tomáš Taraba.

„SaS nechce svojimi hlasmi podporiť predčasné voľby," konštatoval vo videu na sociálnej sieti Taraba po komunikácii s predsedom strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) Robertom Ficom. „Sulík chodí vyplakávať po médiách a rozpráva, že je ochotný baviť sa o predčasných voľbách," tvrdí Taraba a predsedu SaS poprosil, aby neklamal a za návrh zahlasoval, keď už raz verejne priznal, že si vie predstaviť rokovanie o predčasných voľbách.

Taraba je veľmi rád, že nezahlasoval za odvolanie lídra hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igora Matoviča z funkcie ministra financií a tým podľa poslanca nepomohol Sulíkovi vrátiť sa do koalície. „Som rád, že šéf SaS potom o predčasných voľbách rozmýšľal. Pán Sulík, na to je však potrebné, aby ste zahlasovali za môj návrh na zmenu ústavného zákona. Potrebujeme 90 hlasov a bez SaS sa to urobiť nedá," uviedol. Zároveň tvrdí, že mu opoziční poslanci vyčítajú, že návrh na úpravu ústavnoprávneho zákona prešiel do druhého čítania.