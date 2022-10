Obrovský šok pri poslednej rozlúčke: Denisa stuhla hrôzou! Namiesto jej otca bol v truhle ktosi iný

Obrovský šok! Denisa (41) z Nových Zámkov išla pochovať milovaného otca Juraja († 70), no keď si pred pohrebom dala otvoriť truhlu, stuhla hrôzou.

Ležal v nej iný nebožtík. Pohrebná služba tvrdí, že zlyhal ľudský faktor. Dušujú sa, že k pochovaniu inej osoby by určite nedošlo.

Denisa si v márnici dala otvoriť truhlu, aby sa mohla s milovaným oteckom pred pohrebom naposledy rozlúčiť. „Chcela som sa s ním len dôstojne rozlúčiť na poslednej ceste. Oslovila som pohrebníctvo a vybrala som mu truhlu. V stredu bol pohreb. Keď som však prišla do siene na cintoríne, nebol ocinko ešte vyložený. Vybrali truhlu, no keď ju otvorili, bol v nej niekto iný,“ opísala desivý moment.

Divné výhovorky

Keď pracovníkom pohrebnej služby povedala, že to nie je jej otec, vypočula si plejádu pseudoargumentov a výhovoriek. „Zamestnanci ma začali presviedčať, že to je on, že sa od soboty tak zmenil. Na to som im rázne povedala, že predsa viem, ako vyzerá môj otec,“ opísala vlastnú reakciu. Hneď nato sa rozbehla do sídla pohrebnej služby, ktorá sídli pred vchodom na cintorín.

„Keď som sa vrátila, bol už vyložený môj otec, ale ležal v inej truhle. Povedali, že uznávajú svoju chybu, ale narušilo to dôstojný priebeh poslednej rozlúčky. Keby som nedala otvoriť truhlu, pochovám cudzieho človeka,“ zopakovala Denisa.