Ožran zrazil v Čadci Michalovu ženu s deťmi: Dokaličil mi dcéru a tváril sa, že sa nič nedeje!

Ožratý si sadol za volant a takmer pripravil o život mamu s dvoma deťmi!

Len necelé tri dni po strašnej tragédii, pri ktorej opitý vodič na zastávke Zochova usmrtil päť mladých ľudí, došlo k ďalšej havárii v Čadci. Opitý Erik (37) z Rakovej (okr. Čadca) si sadol za volant a vyletel na chodník, kde bola v tom čase mladá žena s dvoma dcérkami a so psíkom. Len duchaprítomnosť statočnej Karolíny zachránila životy jej deťom, ona a jedna dcéra si to však odniesli zraneniami.

Oveľa horšie obišiel ich milovaný psík Tula, ktorý zahynul na mieste nehody. Arogantnému šoférovi Erikovi policajti namerali takmer 1,8 promile.

Chľast za volantom takmer spôsobil ďalšiu tragédiu. Opitý vodič Erik (37) zrazil v stredu na chodníku matku s dvoma deťmi. Nehoda sa nezaobišla bez zranení, matka Karolína s dcérkou Michaelou (4) museli zostať v nemocnici. Otec rodiny Michal nedokáže slovami ani opísať hnev, ktorý cíti. Pri myšlienke, že mohol prísť o to najvzácnejšie, čo má, sa mu tisnú slzy do očí.

„Mám pocit, že polícia takýchto ľudí ešte chráni, no možno je to aj dobre, pretože v návale hnevu som mal chuť urobiť niečo, čo by som potom oľutoval. Hlavne, keď ten človek na úrazovke sedel oproti mne a tváril sa, že sa nič nedeje. Zrejme ešte nevytriezvel a neuvedomoval si, čo urobil,“ uviedol manžel a otec detí, ktorý celú noc strávil s rodinou v nemocnici.