Otec detí, ktoré zrazil opitý vodič v Čadci, nedokáže skryť hnev: Slová plné bolesti a bezmocnosti!

Opäť za volantom úradoval alkohol! Opitý vodič (37) zrazil v stredu na chodníku matku s dvomi deťmi. Nehoda neskončila tragicky, no dievčatko, jedno z detí, ratujú lekári. Otec dieťatka nedokáže slovami opísať hnev, ktorý cíti.

„Na základe doteraz vykonaného vyšetrovania bolo zistené, že vodič viedol osobné auto Peugeot. Z doposiaľ presne nezistených príčin v smere jazdy prešiel vozidlom na chodník, kde došlo k stretu s chodkyňou a dvoma maloletými deťmi,“ opísala nehodu hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline Gabriela Kremeňová s tým, že nehoda sa stala na ceste druhej triedy v smere z Rakovej do Čadce. Po nehode šofér podľa nej nafúkal 1,79 promile.

Otec rodiny len ťažko hľadá slová, aby opísal, čo cíti po tom, čo život jeho rodiny zmenil opitý vodič. "Mám pocit, že polícia takýchto ľudí ešte chráni, no možno je to aj dobre, pretože v návale hnevu som mal chuť urobiť niečo, čo by som potom oľutoval. Hlavne, keď ten človek na úrazovke sedel oproti mne a tváril sa, že sa nič nedeje. Zrejme ešte nevytriezvel a neuvedomoval si čo urobil," píše na sociálnej otec Martin, ktorý sa ešte neustále strachuje o zdravie svojich najbližších.

"Neprajem žiadnemu rodičovi, aby niečo takéto, čo sa udialo dnes, niekedy v živote zažil. Strach a bezmocnosť. Čakanie na to, čo bude ďalej, ma ničí," opisuje pocity bezmocnosti otecko s tým, že s dcérkou behajú z vyšetrenia na vyšetrenie a dúfajú v najlepšie.