Šofér auta smrti má na rováši až 16 priestupkov! Dopravný analytik upozornil na dôležitú vec

Podľa odborníka ide o vysoké číslo! Dušan Dědeček mal podľa informácií TV Markíza za jedenásť rokov spáchať 16 dopravných priestupkov.

Väčšinou ho policajti mali riešiť práve za rýchlosť, ale aj iné porušenia. Podľa dopravného analytika Jozefa Drahovského je takýto počet priestupkov extrémny. Taktiež upozorňuje, že podľa najnovšej legislatívy by Dědeček už mal zabavený vodičský preukaz.

Drahovský vraví, že len nedávno sa u nás menila legislatíva tak, že keď vodič v skúšobnej dobe spraví dva priestupky, ide na doškolenie a skúšky. „Ak už po skúšobnej dobe spraví tri priestupky, takisto ide na opätovné skúšky. Skúšal som zistiť, kedy spáchal posledné tri priestupky, no nepodarilo sa mi to. Muselo to však pravdepodobne byť ešte pred nadobudnutím platnosti tohto zákona. Keby to bolo inak, musel by mať zadržaný vodičský preukaz, dokým by neabsolvoval doškolenie,“ vysvetľuje analytik.

Dodáva, že keďže sa priestupky nezaznamenávajú ani v registri trestov, nemuseli o tom vedieť ani v jeho zamestnaní.