Seniori budú môcť dostávať od detí rodičovský dôchodok! Pribudla i možnosť odísť do dôchodku skôr

Seniori v dôchodkovom veku budú môcť od svojich detí dostávať rodičovský dôchodok. Možnosť odísť do predčasného dôchodku zároveň bude po odpracovaní 40 rokov.

Počíta s tým novela zákona o sociálnom poistení z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ktorú v stredu schválila Národná rada (NR) SR hlasmi 73 zo 133 prítomných poslancov.

Rodičovský dôchodok má byť vyrátaný na každého rodiča ako 1,5 percenta z jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacích základov dieťaťa za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza príslušnému kalendárnemu roku, z ktorého bolo zaplatené poistné na starobné poistenie.

"Ústava SR garantuje každému poistencovi právo rozhodnúť sa, že časť uhradenej dane alebo časť uhradenej platby spojenej s účasťou na systéme primeraného hmotného zabezpečenia v starobe bude poskytnutá osobe, ktorá ho vychovala a ktorej je poskytované hmotné zabezpečenie v starobe," uviedol rezort práce, sociálnych vecí a rodiny v dôvodovej správe k materiálu. Zákon o sociálnom poistení však podľa rezortu doposiaľ takúto možnosť neupravuje.

Novela ráta tiež s možnosťou odchodu do predčasného dôchodku po odpracovaní 40 rokov. Aj v tomto prípade sa rezort práce odvoláva na Ústavu SR. Do tohto obdobia by sa však nemali rátať niektoré náhradné doby získané pred 1. januárom 2004, ako napríklad doba štúdia.