Tabák pretiekol pohár trpezlivosti: Trestné oznámenie na Cigánikovú! Takto drsne jej naložila

Potýčka poslankýň parlamentu Jany Bittó Cigánikovej a Romany Tabák v jednom z nočných bratislavských klubov má dohru.

Takmer po dvoch týždňoch od incidentu Tabák na sociálnej sieti priznala, že na svoju kolegyňu z parlamentu podala trestné oznámenie. Urobila tak aj napriek tomu, že pár dní po bitke avizovala, že k takému kroku nepristúpi.

"Po konzultácii s advokátom som sa rozhodla takto reagovať, nakoľko pani Cigániková naďalej podniká zákerné kroky voči mojej osobe, hoci dobre vie, že incident, ktorý bol v médiách opisovaný ako môj útok na ňu, vyvolala ona sama," uviedla v statuse na sociálnej sieti Facebook Tabák a dodala, že pôvodne incident ani nechcela medializovať, no po čase sa rozhodla brániť.

"Ako športovec som odporcom neprimeraného požívania alkoholu a vôbec sa nestotožňujem s legalizáciou drog, nakoľko robia z ľudí zvieratá, ktoré nedokážu zodpovedať za svoje činy, o čom sme sa nanesťastie presvedčili aj pri tragickej dopravnej nehode na Zochovej. U pani Cigánikovej nejde o prvý incident, kedy nedokázala odolať nástrahám návykových látok. Bežný človek sa však bojí ísť s ňou do sporu. Myslím si, že ožratí a zdrogovaní ľudia by nemali pôsobiť ako poslanci v NR SR," zakončila drsne poslankyňa, podľa ktorej bola obeťou útoku práve ona. To naopak nesedí s verziou druhej poslankyne, ktorá sa takisto rozhodla brániť a podala na Tabák trestné oznámenie hneď po potýčke.