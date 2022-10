Budú sa útoky na novinárov posudzovať prísnejšie? Poslanec Kollár navrhuje viaceré zmeny

Ochrana novinárov a tlak na verejných funkcionárov, aby boli nútení poskytovať novinárom informácie, by sa mali posilniť. S týmto zámerom predložil do Národnej rady (NR) SR nezaradený poslanec Miroslav Kollár novelu zákona o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie a tiež novelu Trestného zákona.

Apeloval pritom na politikov, aby prestali s útokmi na novinárov. "Cieľom návrhu zákona je posilnenie povinnosti orgánov verejnej moci a verejných funkcionárov odpovedať na otázky novinárov. Sankciou za nedodržanie povinnosti bude to, čo ustanovuje už v súčasnosti zákon o priestupkoch pri porušení práva na slobodný prístup k informáciám," píše sa v dôvodovej správe k novele zákona o vydavateľoch publikácií. Kollár argumentuje prípadmi, keď sa konkrétny orgán verejnej moci rozhodol neodpovedať na otázky vybranej skupiny novinárov, pričom títo novinári nedisponovali rýchlym a účinným prostriedkom nápravy.

Novelou Trestného zákona chce poslanec posilniť ochranu novinárov. Tí by mohli byť zaradení do kategórie chránených osôb. Útoky na nich by sa mohli následne posudzovať prísnejšie. "Pojem 'novinár' nebude zahŕňať iba redaktorov v printových či elektronických médiách, televíziách alebo rozhlase, ale napríklad aj investigatívnych blogerov," píše sa v návrhu.

Kollár podporu pre svoje návrhy nevidí beznádejne. Poznamenal, že v SaS i OĽANO sú poslanci, ktorí rovnako kritizovali viaceré výroky ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) na adresu novinárov. Vidí preto priestor na rokovanie s poslancami o podpore návrhov. Poukázal i na fungovanie menšinovej vlády a schválenie niektorých návrhov z dielne opozície.